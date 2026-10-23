Пенсии свыше 30 тысяч гривен: кто в Украине получает рекордные выплаты

В Украине установлены минимальный и максимальный размеры пенсии. Эти величины являются предельными. Однако часть пенсионеров все же имеет возможность получать пенсию, превышающую максимальный размер; о ком идет речь, читайте далее.

Кто в Украине получает самые высокие пенсии

В настоящее время 26 987 украинцев ежемесячно получают более 30 тысяч гривен, тогда как средний размер пенсии по стране составляет всего 7 287,8 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для подавляющего большинства обычных украинских пенсионеров закон устанавливает жесткий "потолок": пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот предельный порог составляет 25 950 гривен.

Даже если гражданин имел большой страховой стаж и высокую "белую" зарплату, получить больше установленной законом планки он не сможет.

Для пенсионеров из прокуратуры, бывших высокопоставленных чиновников и силовых ведомств действуют отдельные правила начисления. Однако в условиях военного положения госбюджет испытывает колоссальное давление, поэтому к той части их выплат, которая превышает стандартный лимит, применяются специальные понижающие коэффициенты.

Абсолютными рекордсменами среди спецпенсионеров остаются судьи в отставке. Вместо классической пенсии государство гарантирует им ежемесячное пожизненное денежное содержание, размер которого рассчитывается непосредственно исходя из судейского вознаграждения и заработанного стажа. Такая сумма колеблется от 50% до 90% от должностного оклада действующего судьи.

К слову, в ноябре 2026 года минимальная пенсия в Украине останется привязанной к базовому прожиточному минимуму для нетрудоспособных и составит 2 595 гривен. Максимальная пенсия для граждан, соответственно, зафиксирована на уровне 25 950 гривен,