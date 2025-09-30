Танкер со сжиженным природным газом из России во вторник, 30 сентября, пришвартовался в китайском терминале Бэйхай. Судно перевозит груз из российского проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями.

Какой газ прибыл в Китай?

Если танкер разгрузит СПГ в порту Китая, то это будет уже 7-й груз из подсанкционного проекта Arctic LNG 2 России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным судоходного мониторинга Kpler и LSEG, груз СПГ в Китай транспортировал танкер Arctic Vostok:

Он забрал газ из хранилища на Камчатке, что на Дальнем Востоке России, 30 августа или 6 сентября.

Затем отправился к терминалу Beihai LNG, который находится на юге Китая, в регионе Гуанси.

Заметим, что хранилище на Камчатке принимает только те грузы, которые поступают с подсанкционного проекта Arctic LNG 2, поэтому именно этот газ отправился в Китай.

Однако пока неизвестно, какой объем газа прибыл в китайский порт.

Откуда Россия экспортирует свой СПГ?

Несмотря на санкции, российский Arctic LNG 2 отправляет сжиженный газ еще с 2024 года. Грузы доставляются в 2 газовых хранилища в России и на терминал Beihai LNG в Китае.

Последние два груза загрузили на объекте Arctic LNG 2, расположенном в Северной Сибири. Они сейчас идут на восток танкерами Christophe De Margerie и Voskhod Северным морским путем.

Еще один подсанкционный танкер, La Perouse загрузил 150 000 кубометров СПГ с Arctic LNG 2 и уже прошел на юг мимо Европы и Африки. Сейчас он направляется в Бенгальский залив.

Кроме того, вблизи китайского порта сейчас также находится танкер Arctic Metagaz. Он загрузил сжиженный газ из плавучего хранилища в Мурманске. Это хранилище также принимает только грузы с проекта Arctic LNG 2.

Важно! По данным Bloomberg, первую партию российского СПГ из подсанкционного проекта Arctic LNG 2, Китай получил в августе этого года. Она прибыла в Китай накануне встречи российского диктатора Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем и расценивалась как символический жест. Впрочем, после этого КНР только наращивает поставки российского газа.

Как Китай увеличивает импорт российского СПГ?