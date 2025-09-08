Япония рассматривает участие в масштабном СПГ-проекте Трампа на Аляске, – Reuters
- Япония изучает возможность участия в проекте Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, привлекая компанию Wood Mackenzie для оценки проекта.
- Проект Alaska LNG предусматривает строительство газопровода и завода СПГ на Аляске с целью экспорта американского газа, что поддерживается президентом США Дональдом Трампом.
Япония наняла ведущую консалтинговую компанию в сфере энергетики Wood Mackenzie. Она должна оценить проект строительства 800-мильного газопровода и завода сжиженного природного газа на Аляске.
Какой СПГ-проект на Аляске поддерживает Трамп?
Привлечение экспертов свидетельствует о том, что Япония рассматривает возможность в проекте Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который поддерживает президент США Дональд Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Ситуация хуже, чем в Греции: премьер Японии выступил против снижения налогов
По словам издания, экспертная оценка позволит развеять беспокойство потенциальных японских инвесторов в проект, который несколько десятков лет не может сдвинуться с мертвой точки.
- После возвращения в Белый дом Трамп пообещал продвигать масштабный СПГ-проект на Аляске.
- При заключении торгового соглашения с Японией американский президент заявил, что Токио и Вашингтон создадут совместное предприятие для развития проекта Alaska LNG.
- Впрочем, японское правительство такого плана не подтвердило, а в Министерстве экономики Японии отказались комментировать договоренности с компанией Wood Mackenzie.
Однако в окончательных условиях утвержденного торгового соглашения между США и Японией речь идет о том, что Токио обязуется изучить возможности закупки СПГ с Аляски. Также Япония пообещала 550 миллиардов долларов инвестиций в американскую энергетику и трубопроводы.
Мы продолжаем тесные дискуссии с американскими чиновниками относительно экономической целесообразности, прогноза начала производства и формы сотрудничества, чтобы реализовать закупки таким образом, чтобы это принесло пользу и Японии, и США",
– заявил министр торговли Японии Йодзи Муто по проекту Alaska LNG.
Правда, среди японских чиновников и представителей энергетической отрасли существуют сомнения относительно проекта, ведь его высокая стоимость может сделать поставки газа слишком дорогим.
Тем не менее разработчики Alaska LNG ведут переговоры по меньшей мере с пятью японскими фирмами, которые могут инвестировать в него или покупать газ.
Заключение соглашения с Японией усилит шансы проекта на успех. Япония – второй в мире покупатель СПГ, крупный инвестор в энергетическую инфраструктуру, а также развивается как торговый хаб, который может использоваться для перепродажи американского газа на новые рынки в Юго-Восточной Азии,
– добавляет издание.
Стоит знать! Wood Mackenzie – это международная консалтинговая и исследовательская компания, которая специализируется на предоставлении аналитических услуг и данных для энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической промышленности. Компания известна своей глубокой экспертизой и анализом крупных инвестиционных проектов, рыночных тенденций и ценообразования.
Что известно о проекте Alaska LNG?
Проект Alaska LNG – это амбициозный план строительства крупного газопровода и завода по сжиженному природному газу (СПГ) на Аляске. Главная цель – транспортировать природный газ из отдаленных месторождений на севере штата к побережью, где его превратят в СПГ для дальнейшего экспорта.
Трамп является активным сторонником этого проекта. Он считает, что Alaska LNG укрепит энергетическую независимость США и позволит нарастить экспорт американского газа и усилить влияние Соединенных Штатов на мировом энергетическом рынке.
Отношения США и Японии: что известно?
Ранее Трамп немало критиковал Японию. В частности, президент заявлял, что Япония не импортирует американский рис, а торговля автомобилями между странами остается «неравной».
В начале июля Трамп даже заявил о введении дополнительных 25% пошлин против Японии, которые должны были распространяться на весь импорт страны в США. Он угрожал, что эти тарифы вступят в силу с 1 августа 2025 года.
Однако в конце июля США подписали торговое соглашение с Японией, в рамках которого Токио инвестирует в экономику Соединенных Штатов 550 миллиардов долларов. Тогда Трамп заявил, что 90% прибыли останется в Америке. Он также отметил, что соглашение обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест и подчеркнул, что ранее ничего подобного не заключалось.