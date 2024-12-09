Могут ли украинцам списать долги за коммуналку во время военного положения

Украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги даже во время действия военного положения. Если же человек будет иметь подобные долги, то по решению суда с него могут принудительно взыскать задолженность.

Могут ли списать долги за коммуналку

В частности, в Украине нет законодательно урегулированного понятия "списание долга" за потребленные коммунальные услуги, пишет 24 канал со ссылкой на слова председателя Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяны Даниленко.

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Однако, в случае наличия тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по уплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд,

- сказала Татьяна Даниленко.

Законными основаниями для обжалования задолженности может быть:

некорректное начисление за потребленные услуги;

долг возник из-за предыдущих владельцев жилья;

когда потребителя официально признали банкротом;

долг перед поставщиком существует более трех лет.

Обратите внимание! Если же должник готов заплатить, но не имеет денег, чтобы погасить долг, он или она может обратиться к поставщику услуги и заключить договор реструктуризации. В его рамках сумма делится на части, которые вносятся по оговоренному графику ежемесячно.

В чем преимущество реструктуризации

Эксперт объяснила, что реструктуризация помогает людям, попавшим в сложные финансовые обстоятельства, предоставляет возможность доказать свой социальный статус для получения жилищной субсидии. Однако только при условии незначительной суммы задолженности и отсутствия долгов, срок исковой давности которых уже истек.

Также реструктуризация позволит избежать таких ситуаций:

принудительное взыскание долга;

арест имущества и его принудительная реализация;

ограничение выезда за пределы Украины;

дополнительные финансовые затраты (оплата судебного и исполнительного сбора, взысканных услуг на юридическую помощь и т.д.).

В то же время если поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности с должника за период, превышающий 3 года, то в случае подачи заявления должником в суд о применении срока исковой давности, такой долг будет взыскан только в пределах последних 3 лет. Но если исковая давность не прерывалась частичными погашениями или не был заключен договор реструктуризации.

