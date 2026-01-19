Место работы ликвидировано, но нужна справка о доходах: что делать украинцам при таких обстоятельствах

Некоторые украинцы могут требовать перерасчета своей пенсии. Однако, прежде чем обратиться в суд, нужно получить справку о доходах.

Как получить справку о доходах для перерасчета пенсии?

Что делать, когда ведомство, где работал человек, было ликвидировано, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также Кто останется без выплат после смерти кормильца: новые правила в 2026 году

Действующее пенсионное законодательство отмечает, что есть два основных варианта определения периодов зарплаты для расчета. Первое – это расчет на основе зарплаты с июля 2000 года по дату приобретения права на пенсию, если не было подано заявление на отсрочку даты назначения пенсии.

В этом случае информация о доходах сохраняется в персонифицированном учете Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Получить информацию можно в виде справки ОК-5 в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Второе – это период зарплаты за последние 60 месяцев подряд без учета перерывов в работе до июля 2000 года и все периоды зарплаты с июля 2000 года по дату назначения пенсии. Изменить размер пенсии можно только при уточнении периода зарплаты до июля 2000 года, если этот период уже был учтен при назначении пенсии.

Если место работы было ликвидировано, то чтобы получить справку о доходах, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг с паспортом и трудовой книжкой.

Там вам предоставят типовое заявление на получение из архивов справки о доходах за указанные периоды,

– объяснили в издании.

Важно! В заявлении нужно указать, за какие конкретно периоды нужно получить помесячные данные о зарплате или справку об отсутствии таких данных в архиве.

Кому не пересчитают пенсии в 2026 году?

Напомним, что в Украине ежегодно проводится индексация пенсий. Нынешний перерасчет уже указан в государственном бюджете.

Однако двум категориям пенсионеров выплаты все же не пересчитают:

Лица, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет – их выплаты рассчитаны с учетом актуальных показателей зарплаты. Те, кто получает специальные пенсии.

Обратите внимание! Порядок повышения выплат для последних определяется отдельными законами, а не общей формулой индексации.

Для чего нужна справка о доходах?