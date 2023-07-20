Всего за 5 минут: как оформить справку об инвалидности, если человек за границей

Лица, находящиеся за границей из-за войны и имеющие необходимость оформить справку по инвалидности, могут сделать это очень просто. Для этого необходимо включить компьютер.

Как оформить справку об инвалидности за границей

Чтобы оформить такую справку во время военного положения, нужно выполнить несколько шагов:

Читайте также Пенсия по инвалидности за границей: как возобновить свои выплаты

Отправить документы на украинский язык семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация (например, по электронной почте).

Врач передаст полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

ЛКК проверит присланную информацию и примет решение о дальнейших действиях.

Если ЛКК решит необходимость проведения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.

Если вы не можете прибыть на личное освидетельствование, из-за отсутствия возможности находиться в Украине, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности на основании направления ЛКК учреждения здравоохранения.

Во время военного положения действие справки об инвалидности автоматически продолжается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Как оформить инвалидность ребенку за границей

Процедура оформления инвалидности для ребенка почти такая же, как и для взрослого, но есть особенности:

После прохождения медицинского обследования за границей необходимо перевести документы на украинский язык и отправить врачу в Украину.

Врач оформит форму 088/о "Направление на МСЭК".

ЛКК направит документы на МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Выплаты назначаются со дня установление инвалидности, но при условии, что лицо подала заявление на назначение пенсии не позднее чем через три месяца. Если это сделать позже, то выплаты назначат со дня обращения.

Лица с инвалидностью, наступившие в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Для I группы она составляет 6840 гривен.

Минимальная сумма таких пенсий: