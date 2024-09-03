Украинцы покупают меньше долларов в банках: спрос на валюту упал

В августе украинцы купили в банках валюты значительно больше чем продать. Чистая разница составила 780,8 миллиона долларов.

Украинцы покупают меньше долларов

В прошлом месяце украинцы продали банкам 1,644 миллиарда долларов, а купили – 2,425 миллиарда долларов. Разница составила – 780,8 миллиона долларов.

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По сравнению с июлем объем покупки долларов упал на 30,1%. В том месяце украинцы купили почти рекордный за 12 месяцев объем валюты – 1,117 миллиарда долларов.

Напомним! С начала года украинцы купили только в банках 7,136 миллиарда долларов.