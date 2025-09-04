В течение объявления независимости Украины по настоящее время – с 1991 по 2025 год – менялся средний размер пенсии. Подробнее об этом рассказал Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

Как изменилась средняя пенсия в Украине?

Следует сразу отметить, что данные о пенсиях не является продуктом Госстата, рассказал Макарчук эксклюзивно для 24 Канала.

Однако всегда можно оперировать административными данными. Их Государственная служба статистики получает для нужд статистического производства.

В частности, за 34 года украинской независимости произошло немало событий. Так на момент обретения независимости в стране еще были другие деньги. В дальнейшем же происходили:

экономические процессы 90-х годов; гиперинфляция; мировые кризисы и тому подобное.

Если говорить чисто сухими цифрами, то на начало 1992 года средняя пенсионная выплата в Украине составляла 539 рублей. В пересчете на доллары по курсу (который действовал на тот момент) это 2 доллара 60 центов.

В начале текущего года средняя пенсия составляла 5 789 гривен. В пересчете на доллары это 137 долларов 70 центов.

Однако стоит заметить, что здесь сложно говорить, что покупательная способность и рост благосостояния произошли в 50 раз. Дело в том, что и сам доллар не стоит на месте,

– подчеркнул Арсен Макарчук.

Дело в том, что инфляционные процессы в США влияют и на валюту. Таким образом доллар существенно удешевляется.

Обратите внимание! В то же время в Украине привыкли думать, что американская валюта как определенный эталон, который не обесценивается.

Что сейчас происходит со средней пенсией в Украине?