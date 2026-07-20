За год средняя пенсия выросла: сколько получают пенсионеры в Украине

По состоянию на 1 июля 2026 года средний размер пенсий в Украине составляет 7 272,68 гривны. Самый высокий средний размер выплат зафиксирован в столице – 9 901,43 гривны.

Что известно о пенсиях в Украине

А самый низкий средний размер пенсии был в Тернопольской области – 5 656,53 гривны, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

За последний год средняя пенсия выросла на 862,51 гривны. Как отмечали в ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия составляла 6 410,17 гривны.

Какие же выплаты сейчас получают украинцы? Больше всего пенсионеров, которые получат пенсию в размере от 3 001 до 4 тысяч гривен, – это 2,4 миллиона человек, или 24 % от общего числа.

Второе место в списке занимают пожилые люди с выплатами от 4 001 до 5 тысяч гривен – это 1,7 миллиона человек (17,2%).

А последнее место в "рейтинге" занимают выплаты от 5 001 до 6 тысяч гривен. Их получают уже 1,5 миллиона пенсионеров (14,9%).

Таким образом, средняя пенсия в Украине увеличилась. Но большинство пенсионеров по-прежнему получают выплаты до 4 тысяч гривен.

Что еще важно знать о пенсиях

Напомним, что в OpenDataBot были представлены следующие данные: наибольший рост средней пенсионной выплаты за год (по состоянию на апрель) зафиксирован в Ровенской области. Он составил +22%. Также хорошие показатели демонстрирует Житомирская область – это +20%.