19 марта, 16:50
Как отличается средняя пенсия в Украине и Европе: сравнение шокирует
Основні тези
- Средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен, или почти 140 евро, что значительно меньше, чем в странах ЕС.
- Самые высокие пенсии получают пенсионеры в Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Люксембурге, более 2 000 евро.
Несмотря на войну, пенсии в Украине продолжают расти. Однако выплаты украинцев все равно сильно "проигрывают" по сравнению с европейскими.
Где в Европе самая высокая средняя пенсия
Сейчас средняя пенсия в Украине 6 345 гривен, то есть – почти 140 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Обратите внимание! По данным Минфина, средняя пенсия в Украине в результате мартовской индексации выросла с 5 789 до 6 345 гривен.
Сейчас средняя пенсия в странах ЕС – 1 294 евро. Это более чем в 9 раз больше чем в Украине.
Какая средняя пенсия в странах Европы:
- самыми богатыми являются пенсионеры, проживающие в Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Люксембурге, они получают в среднем – более 2 000 евро ежемесячно;
- чуть меньше имеют пенсионеры, которые живут в Нидерландах, Австрии, Финляндии, Ирландии и Бельгии – в среднем от 1 600 до 2000 евро;
- в Германии, Великобритании, Италии, Италии Франции, Испании – в среднем – 1000 – 1 500 евро;
- в Греции, Португалии, на Кипре, Мальте – 700 – 1000 евро;
- в Чехии, Польше, Эстонии, Латвии – 400 – 600 евро.
Наиболее приближенные к украинским средние пенсии (до 250 евро) в таких странах:
- Албания;
- Молдова;
- Болгария;
- Босния и Герцеговина.