Как отличается средняя пенсия в Украине и Европе: сравнение шокирует

Несмотря на войну, пенсии в Украине продолжают расти. Однако выплаты украинцев все равно сильно "проигрывают" по сравнению с европейскими.

Где в Европе самая высокая средняя пенсия

Сейчас средняя пенсия в Украине 6 345 гривен, то есть – почти 140 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Обратите внимание! По данным Минфина, средняя пенсия в Украине в результате мартовской индексации выросла с 5 789 до 6 345 гривен.

Сейчас средняя пенсия в странах ЕС – 1 294 евро. Это более чем в 9 раз больше чем в Украине.

Какая средняя пенсия в странах Европы:

самыми богатыми являются пенсионеры, проживающие в Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Люксембурге, они получают в среднем – более 2 000 евро ежемесячно;

ежемесячно; чуть меньше имеют пенсионеры, которые живут в Нидерландах, Австрии, Финляндии, Ирландии и Бельгии – в среднем от 1 600 до 2000 евро ;

; в Германии, Великобритании, Италии, Италии Франции, Испании – в среднем – 1000 – 1 500 евро ;

; в Греции, Португалии, на Кипре, Мальте – 700 – 1000 евро ;

; в Чехии, Польше, Эстонии, Латвии – 400 – 600 евро.

Наиболее приближенные к украинским средние пенсии (до 250 евро) в таких странах: