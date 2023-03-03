Какой была средняя зарплата украинцев в первый год войны

В первом военном году среднемесячная заработная плата в Украине составила 14859 гривен. Это больше чем на 6% больше, чем в 2021 году.

По информации Государственной службы статистики, наибольшего уровня среднемесячная зарплата достигла в четвертом квартале года – 16 477 гривен.

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Кто зарабатывает больше всего и меньше

Наибольшие зарплаты предлагают работодатели в области информационных технологий и финансового сектора. Эти суммы в среднем составляют 30853 гривен и 27969 гривен соответственно.

Наименьшие выплаты в прошлом году получали работники, оказывающие почтовые и курьерские услуги. В среднем их зарплата составляет 8598 гривен.

Какие зарплаты получали военные

В 2022 году украинские военные получали значительно меньшие зарплаты, чем с февраля этого года. В среднем основная зарплата выросла на 10 000 – 13 000 гривен.

Тем не менее военным, которые находятся в тылу и непосредственно не участвуют в боевых задачах, отменили выплаты надбавок.