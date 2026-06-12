После удара российского дрона: Норвегия выделяет средства на ЧАЭС

Норвегия объявила о выделении дополнительных средств на восстановление нового защитного контейнера Чернобыльской АЭС. Ранее он был поврежден в результате атаки российского дрона.

Сколько средств Норвегия выделяет на ЧАЭС?

Размер взноса составит 100 миллионов норвежских крон (около 10 миллионов долларов США), о чем сообщили в Минэнерго.

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Средства будут направлены через специальный счет International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), который администрирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Денис Шмыгаль Министр энергетики Норвегия остается одним из самых надежных партнеров Украины в укреплении устойчивости нашего энергетического сектора и преодолении последствий российских атак. Мы построили прочное партнерство в рамках Фонда поддержки энергетики Украины, а норвежская помощь и поставки оборудования продолжают помогать нашим энергетикам восстанавливать инфраструктуру, поврежденную российскими ударами

В ведомстве также напомнили, что в конце апреля Соединенные Штаты Америки объявили о выделении 100 миллионов долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС. Кроме того, в рамках Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности было подписано соглашение с ЕБРР о выделении 30 миллионов евро на первый этап восстановления конфайнмента, а партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 миллионов евро.

Благодарим всех международных партнеров за их постоянную поддержку и солидарность с Украиной. Эти взносы являются важным шагом для усиления ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всей Европы,

– сказал Шмыгаль.

Согласно информации, финансирование позволит восстановить системы безопасности Чернобыльской АЭС. Она пострадала в результате российской атаки беспилотником в феврале 2025 года. В связи с действиями России был поврежден Новый безопасный конфайнмент над разрушенным четвертым энергоблоком.

Напомним, что ВРУ в четверг, 11 июня, поддержала изменения в Госбюджет на текущий год. Таким образом, на нужды Чернобыльской АЭС дополнительно предусмотрено почти 600 миллионов гривен.

Кроме того, работникам ЧАЭС могут повысить зарплаты. Владимир Зеленский заверил, что уже в июне будут приняты решения по вопросу о зарплатах.