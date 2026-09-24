Ежедневно подвергается обстрелам: прифронтовой регион получит средства на энергетику
Херсонская область получит 50 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут направлены на усиление защиты критически важной энергетической инфраструктуры области.
Что будет направлено с помощью для Херсонской области
Завершить работы планируется до конца 2026 года, о чем говорится на сайте Министерства экономики.
Кабинет Министров Украины выделил Херсонской областной военной администрации 50 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на усиление защиты критически важной энергетической инфраструктуры области,
– говорится в сообщении.
В частности, средства будут направлены на дополнительную защиту восьми энергетических объектов. На них будут сооружены инженерные конструкции и установлена антидроновая защита критически важного оборудования.
Отмечается, что Херсонская область – это регион, который ежедневно подвергается вражеским обстрелам. Именно поэтому усиление защиты энергетической инфраструктуры здесь имеет особое значение.
Напомним, что жителей Херсона готовят к сложному отопительному сезону. Военная администрация города подчеркивает, что эта зима будет отличаться от предыдущих.
Отмечается, что враг постоянно проводит атаки в регионе. В частности, на теплогенерирующих объектах и в энергетической инфраструктуре. А в конце августа россияне дважды нанесли удары по Херсонской ТЭЦ.