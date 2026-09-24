На що спрямують допомогу для Херсонської області

Завершити роботи планують до кінця 2026 року, про що йдеться на сайті Міністерства економіки.

Кабінет Міністрів України виділив Херсонській обласній військовій адміністрації 50 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, кошти спрямують на додатковий захист восьми енергетичних об’єктів. На них облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

Наголошується, що Херсонщина – це регіон, який щодня перебуває під ворожими обстрілами. Саме тому посилення захисту енергетичної інфраструктури тут має особливе значення.

Нагадаємо, що херсонців готують до складного опалювального сезону. Військова адміністрація міста наголошує, що ця зима буде відрізнятися від попередніх.

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Наголошується, що ворог постійно атакує регіон. Зокрема, й теплогенеруючі об’єкти та енергетичну інфраструктуру. А наприкінці серпня росіяни двічі вдарили по Херсонській ТЕЦ.