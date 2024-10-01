Еще больше чем раньше: в бюджет России заложили рекордные средства на войну

Россия выделит около 6,31% своего ВВП на статью "Национальная оборона". Сумма превышает десяток триллионов рублей.

Российский бюджет

Россия выделила на "Национальную оборону" 13,5 триллиона долларов. Это примерно 6,31% от ВВП России

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Проект федерального бюджета на 2025 – 2027 годы внесли Госдуму еще 30 августа.

Напомним! Ранее в бюджет планировалось заложить 13.2 триллиона рублей.

В бюджете на 2024 год на военные расходы выделена историческая сумма в 10,4 триллиона рублей. Это самый высокий уровень военных расходов, зафиксированный на сегодня. Однако прогнозы, сделанные всего год назад, указывали на запланированное сокращение военных расходов на 2025 и 2026 годы: ожидаемые цифры составляли 8,5 триллиона рублей и 7,4 триллиона рублей, соответственно.

В недавно обнародованном трехлетнем бюджете прогнозы указывают на снижение военных расходов на 2026 и 2027 годы. Бюджет предусматривает расходы на оборону в размере 12,8 триллиона рублей на 2026 год с последующим увеличением до 13,1 триллиона рублей в 2027 году, как указано в сопроводительной пояснительной записке.

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