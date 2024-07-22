В Раде объяснили, на что направляют средства из нового тарифа на свет

В Верховной Раде рассказали, как используются средства из нового тарифа за электроэнергию для населения. По словам депутата Сергея Нагорняка, деньги направляются в "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" для компенсации разницы между рыночным тарифом и тарифом для населения.

На что идут средства из нового тарифа

Это позволяет "Укргидроэнерго" восстанавливать гидроэлектростанции после обстрелов, а "Энергоатому" создавать финансовую базу для достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Нагорняк подчеркивает необходимость развития атомной энергетики и строительства новых энергоблоков.

Сергей Нагорняк Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетик Третий энергоблок фактически готов на 70-75%. Его можно за 3 года завершить и ввести в эксплуатацию. Нам точно надо развивать атомную энергетику, поскольку в мире новый тренд – каждая страна пытается иметь АЭС. Законсервированные атомные электростанции расконсервируют и запускают. Те же государства, которые не имели АЭС, говорят о необходимости строительства таких электростанций.

Он добавил, что в дальнейшем следует работать в том же направлении, в частности думать о строительстве новых 5 и 6 энергоблоков на ХАЭС по американской технологии.

Одновременно с этим нужно развивать децентрализованную балансирующую систему, которая включает газопоршневые, газотурбинные электростанции, электростанции на биомассе и когенерационные установки.

Нагорняк отметил, что из-за массированных ракетных обстрелов Украина с весны потеряла 9 гигаватт мощностей, что привело к значительному дефициту электроэнергии в стране.