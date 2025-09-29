Вопрос пенсий остается актуальным для многих украинцев. В частности сроки ее назначения и перерасчета.

Как в Украине назначают пенсии?

Так обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на выплату, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Дело в том, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

В случае обращения за пенсией по истечении трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста пенсия по возрасту назначается со дня обращения,

– говорится на сайте.

Для лиц, проживающих или проживавших на территории, где ведутся (велись) боевые действия, или на ВОТ, в случае если обращение за назначением пенсии произошло в период действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия назначается:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста; по инвалидности – со дня установления инвалидности;ʼʼ в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца; за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Важно! При отсрочке времени назначения пенсии по возрасту пенсия назначается по заявлению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа (в частности суммарно) для отсрочки времени выхода на пенсию, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев с такого дня.

Каким образом происходит индивидуальный перерасчет пенсии?

Перерасчет пенсий (именно индивидуальный) осуществляется по поданному пенсионером заявлению и дополнительным документам, как отмечает ПФУ. Они должны быть основанием для пересмотра размера назначенной пенсии.

В случае индивидуального перерасчета пенсионер подает в территориальный орган Пенсионного фонда Украины заявление и дополнительные документы (о стаже, заработок, особый статус и т.д.),

– отметили в фонде.

В частности индивидуальные перерасчеты пенсий осуществляют пенсионерам, которые изъявили желание перейти с одного вида пенсии на другой или при наличии других обстоятельств с учетом таких дополнительных документов:

о стаже, который не был учтен при назначении/предварительного перерасчета пенсии; о заработной плате за другие 60 месяцев до 1 июля 2000 года; подтверждающих право на установление к пенсии надбавки, повышение, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги и тому подобное.

В частности пенсионерам, которые работают в связи с изменением размера прожиточного минимума/минимальной заработной платы пенсии не пересчитывают.

Таким пенсионерам, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсию пересчитывают с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность/минимальной заработной платы, определенных законом на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности,

– объяснили в ПФУ.

Обратите внимание! Лицам, которые получают пенсии за выслугу лет, до достижения пенсионного возраста не пересчитывают пенсии с учетом стажа, приобретенного после назначения пенсии.

Что еще известно о пенсиях в Украине?