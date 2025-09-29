Пенсії в Україні: які строки призначення та перерахунку виплат
- Пенсію в Україні можна призначити не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, інакше вона призначається з дня звернення.
- Індивідуальний перерахунок пенсії здійснюється за заявою пенсіонера з додатковими документами, але працюючим пенсіонерам його не проводять до припинення роботи.
Питання пенсій залишається актуальним для багатьох українців. Зокрема строки її призначення та перерахунку.
Як в Україні призначають пенсії?
Так звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на виплату, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Однак не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Річ у тім, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.
У разі звернення за пенсією після спливу трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку пенсія за віком призначається з дня звернення,
– йдеться на сайті.
Для осіб, які проживають або проживали на території, де ведуться (велися) бойові дії, чи на ТОТ, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсія призначається:
- за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
- по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;ʼ
- у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
- за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.
Важливо! При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (зокрема сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.
Яким чином відбувається індивідуальний перерахунок пенсії?
Перерахунок пенсій (саме індивідуальний) здійснюється за поданою пенсіонером заявою і додатковими документами, як зазначає ПФУ. Вони мають бути підставою для перегляду розміру призначеної пенсії.
У разі індивідуального перерахунку пенсіонер подає в територіальний орган Пенсійного фонду України заяву і додаткові документи (про стаж, заробіток, особливий статус тощо),
– наголосили у фонді.
Зокрема індивідуальні перерахунки пенсій здійснюють пенсіонерам, які виявили бажання перейти з одного виду пенсії на інший або за наявності інших обставин з урахування таких додаткових документів:
- про стаж, який не було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії;
- про заробітну плату за інші 60 місяців до 1 липня 2000 року;
- що підтверджують право на встановлення до пенсії надбавки, підвищення, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги тощо.
Зокрема пенсіонерам, які працюють у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати пенсії не перераховують.
Таким пенсіонерам, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсію перераховують з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності,
– пояснили у ПФУ.
Зауважте! Особам, які одержують пенсії за вислугу років, до досягнення пенсійного віку не перераховують пенсії з урахуванням стажу, набутого після призначення пенсії.
Що ще відомо про пенсії в Україні?
В Україні щорічно проводиться індексація пенсій. Якщо з моменту попереднього перерахунку пенсіонер або пенсіонерка заробляли менше, ніж до поточного перерахунку, це може призвести до незначного зменшення виплат.
Зокрема пенсіонери можуть отримувати одночасно зарплату та пенсію. Однак про їхню роботу повинен знати Пенсійний фонд України.