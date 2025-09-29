Питання пенсій залишається актуальним для багатьох українців. Зокрема строки її призначення та перерахунку.

Як в Україні призначають пенсії?

Так звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на виплату, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Річ у тім, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

У разі звернення за пенсією після спливу трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку пенсія за віком призначається з дня звернення,

– йдеться на сайті.

Для осіб, які проживають або проживали на території, де ведуться (велися) бойові дії, чи на ТОТ, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсія призначається:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку; по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;ʼ у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника; за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Важливо! При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (зокрема сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.

Яким чином відбувається індивідуальний перерахунок пенсії?

Перерахунок пенсій (саме індивідуальний) здійснюється за поданою пенсіонером заявою і додатковими документами, як зазначає ПФУ. Вони мають бути підставою для перегляду розміру призначеної пенсії.

У разі індивідуального перерахунку пенсіонер подає в територіальний орган Пенсійного фонду України заяву і додаткові документи (про стаж, заробіток, особливий статус тощо),

– наголосили у фонді.

Зокрема індивідуальні перерахунки пенсій здійснюють пенсіонерам, які виявили бажання перейти з одного виду пенсії на інший або за наявності інших обставин з урахування таких додаткових документів:

про стаж, який не було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії; про заробітну плату за інші 60 місяців до 1 липня 2000 року; що підтверджують право на встановлення до пенсії надбавки, підвищення, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги тощо.

Зокрема пенсіонерам, які працюють у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати пенсії не перераховують.

Таким пенсіонерам, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсію перераховують з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності,

– пояснили у ПФУ.

Зауважте! Особам, які одержують пенсії за вислугу років, до досягнення пенсійного віку не перераховують пенсії з урахуванням стажу, набутого після призначення пенсії.

Що ще відомо про пенсії в Україні?