США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности, – WSJ

Санкции на российские нефтепродукты еще не успели вступить в силу, как Запад готовит новые ограничения. В этот раз санкции будут касаться ограничения цен на российский экспорт нефтепродуктов.

Санкции против России

В течение последней недели Минфин США провел немало встреч с европейскими партнерами, чтобы обсудить детали санкций, которые вступят в силу 5 февраля.

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Ограничения будут касаться и российских нефтепродуктов и предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.

Санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты:

на более дорогие – такие, как дизельное топливо,

дешевле — вроде мазута.

Предполагается, что новые санкционные ограничения будут иметь более серьезные экономические последствия, поскольку они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Наблюдатели за рынком и некоторые западные чиновники ожидают, что России труднее будет переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены. Ведь без доступа к европейскому рынку и ограничению поставок в другие страны российская нефтепереработка может сократиться, снизив мировое предложение.

Ограничение цены на нефть

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в 60 долларов за баррель, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Такие санкции запрещают европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны.

Ограничения цены до 60 долларов за баррель имели относительно слабое влияние на мировые цены. По состоянию на 12 января нефть марки Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,67 доллара (+3,2%), а вот российская нефть марки Urals по состоянию на 10 января упала до 37,80 доллара за баррель в одном из портов.

Как менялась цена нефти Urals в течение года / Инфографика OilPrice

Россия решила подготовить ответ на западные санкции. В документе говорится, что российские компании не имеют права продавать сырье каким-либо контрагентам, прямо или непосредственно действующим в соответствии с санкционными ограничениями от стран цивилизованного мира. Однако следует учитывать, что в указе Путина говорится об ограничениях, зафиксированных в контрактах с иностранными компаниями. В ведомстве считают, что этот документ следует дополнить рядом уточнений.