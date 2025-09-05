5 сентября, 12:34
США хотят существенно сократить доходы России от экспорта энергоносителей
Америка хочет серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей. В частности, чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран.
Зеленский назвал этот путь правильным, пишет 24 Канал со ссылкой на ОП.
Пожалуйста, имейте это в виду: энергетическая независимость от России также является ключевым фактором прочных отношений с США,
– подчеркнул президент Украины.