США хочуть суттєво скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв
- США прагнуть суттєво скоротити доходи від експорту російських енергоносіїв, щоб зменшити фінансування війни та дестабілізації.
- Президент України Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу, підкреслюючи важливість енергетичної незалежності від Росії та створення безпекової системи для миру.
Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв. Зокрема чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну й дестабілізацію інших країн.
Що відомо про рішення США щодо Росії?
Президент України Володимир Зеленський назвав цей шлях правильним, пише 24 Канал з посиланням на ОП.
Будь ласка, майте це на увазі: енергетична незалежність від Росії також є ключовим фактором міцних відносин зі США,
– підкреслив президент України.
Крім того, за словами Зеленського, вже почалося створення безпекової системи, яка підштовхне Росію до миру. Зокрема напередодні у Франції відбулося засідання коаліції охочих, на якому лідери 35 країн обговорили гарантії безпеки для України, а 26 держав висловили готовність зробити свій реальний внесок.
Це сильні країни, і Італія є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь,
– наголосив Володимир Зеленський.
Він додав: протягом найближчих тижнів Київ обговорить з кожною державою, що саме вони можуть зробити. Український лідер наголосив: важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення.
Володимир Зеленський також розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом та іншими лідерами йшлося про те, як наблизити встановлення миру. Як зазначив президент України, Трамп очікує на сильнішу Європу, з кращою координацією між європейськими державами та Сполученими Штатами.
Важливо! Водночас очільник США дуже розчарований діями деяких країн Європи, особливо Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати російську нафту й допомагають фінансувати російську воєнну машину.
Про що ще говорив Зеленський?
Президент України планує обговорити ці важливі питання з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час зустрічей в Україні.
І важливо, щоб Прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від Президента Трампа, – сигнал про російську нафту,
– підкреслив Зеленський.
Він також відзначив важливість підтримки європейського бізнесу:
- галузей промисловості;
- робочих місць;
- місця у глобальній конкуренції.
В Україні ми вважаємо, що проєкт відбудови нашої країни після війни є фундаментальним економічним проєктом для всієї Європи,
– повідомив Володимир Зеленський.
Зауважте! Членство України у Євросоюзі та відбудова України також є елементами безпеки.
Що ще слід знати про ситуацію зі Словаччиною?
- У п'ятницю, 5 вересня, глава уряду Роберт Фіцо проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
- Водночас раніше Угорщина та Словаччина скаржилися Сполученим Штатам на Україну через атаки на російську енергетику, про що повідомив Зеленський.
- У вівторок, 2 вересня, Роберт Фіцо вже встиг зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.