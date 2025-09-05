Що відомо про рішення США щодо Росії?

Президент України Володимир Зеленський назвав цей шлях правильним, пише 24 Канал з посиланням на ОП.

Будь ласка, майте це на увазі: енергетична незалежність від Росії також є ключовим фактором міцних відносин зі США,

– підкреслив президент України.

Крім того, за словами Зеленського, вже почалося створення безпекової системи, яка підштовхне Росію до миру. Зокрема напередодні у Франції відбулося засідання коаліції охочих, на якому лідери 35 країн обговорили гарантії безпеки для України, а 26 держав висловили готовність зробити свій реальний внесок.

Це сильні країни, і Італія є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав: протягом найближчих тижнів Київ обговорить з кожною державою, що саме вони можуть зробити. Український лідер наголосив: важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення.

Володимир Зеленський також розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом та іншими лідерами йшлося про те, як наблизити встановлення миру. Як зазначив президент України, Трамп очікує на сильнішу Європу, з кращою координацією між європейськими державами та Сполученими Штатами.

Важливо! Водночас очільник США дуже розчарований діями деяких країн Європи, особливо Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати російську нафту й допомагають фінансувати російську воєнну машину.

Про що ще говорив Зеленський?

Президент України планує обговорити ці важливі питання з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час зустрічей в Україні.

І важливо, щоб Прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від Президента Трампа, – сигнал про російську нафту,

– підкреслив Зеленський.

Він також відзначив важливість підтримки європейського бізнесу:

галузей промисловості; робочих місць; місця у глобальній конкуренції.

В Україні ми вважаємо, що проєкт відбудови нашої країни після війни є фундаментальним економічним проєктом для всієї Європи,

– повідомив Володимир Зеленський.

Зауважте! Членство України у Євросоюзі та відбудова України також є елементами безпеки.

Що ще слід знати про ситуацію зі Словаччиною?

У п'ятницю, 5 вересня, глава уряду Роберт Фіцо проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас раніше Угорщина та Словаччина скаржилися Сполученим Штатам на Україну через атаки на російську енергетику, про що повідомив Зеленський.