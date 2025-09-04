Украинская и словацкая стороны будут обсуждать вопросы безопасности и энергетики на фоне современных рисков. Об этом сообщили в пресс-службе словацкого правительства, передает 24 Канал со ссылкой на TASR.
Что известно о встрече Зеленского и Фицо?
По информации правительства, встреча состоится в пятницу, 5 сентября в Ужгороде. После завершения официальной части переговоров Фицо и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.
Кроме этого, словацкий лидер будет иметь отдельную встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
В состав словацкой делегации войдут вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных дел Юрай Бланар.
Обратите внимание! Переговоры Украины и Словакии пройдут после возвращения Фицо из дипломатического путешествия в Китай, где он провел двусторонние ряд встреч, в частности с президентом России Владимиром Путиным.
Какие отношения между Украиной и Словакией?
- Роберт Фицо заявлял, что не стоит ожидать от России отказа от оккупированных территорий – Крыма, Донбасса и Луганщины.
- Он также отмечал, что его правительство не поддержит вступление Украины в НАТО, считая, что это может стать поводом для третьей мировой войны. Однако в то же время Роберт Фицо утверждал, что Словакия готова поддержать вступление Украины в ЕС.
- Глава МИД Словакии Юрай Бланар раскритиковал атаки Украины на нефтепровод "Дружба", аргументируя это риском потери поставок дизельного топлива с НПЗ Slovnaft, который покрывает около 10% украинских потребностей.
- Европа приняла 18-й пакет санкций против России, который в частности поддержали Словакия и Венгрия.