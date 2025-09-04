Украинская и словацкая стороны будут обсуждать вопросы безопасности и энергетики на фоне современных рисков. Об этом сообщили в пресс-службе словацкого правительства, передает 24 Канал со ссылкой на TASR.

Что известно о встрече Зеленского и Фицо?

По информации правительства, встреча состоится в пятницу, 5 сентября в Ужгороде. После завершения официальной части переговоров Фицо и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме этого, словацкий лидер будет иметь отдельную встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

В состав словацкой делегации войдут вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных дел Юрай Бланар.

Обратите внимание! Переговоры Украины и Словакии пройдут после возвращения Фицо из дипломатического путешествия в Китай, где он провел двусторонние ряд встреч, в частности с президентом России Владимиром Путиным.

Какие отношения между Украиной и Словакией?