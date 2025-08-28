Торговля между Россией и США сократилась примерно на 90% с 2022 года, а ЕС с Россией – на 86%. Однако ряд стран все еще продолжает вести бизнес с оккупантами на миллиарды долларов.

Что США покупает у России?

В прошлом году США все же импортировали из России товаров на сумму 3 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Больше всего импортировали таких товаров:

Удобрения

В первой половине 2025 года США импортировали удобрений на сумму 927 миллионов долларов, а в прошлом году импорт удобрений из России составил более 1 миллиарда долларов. Приоритет предоставляют мочевине, мочевинно-аммиачной селитре и хлориду калия или поташу.

Россия остается одним из важнейших мировых поставщиков удобрений, и ее влияние не уменьшилось с 2022 года,

– говорит Аллан Пикетт, руководитель отдела анализа удобрений в S&P Global Commodity Insights.

Палладий

США импортировали этого металла на сумму 878 миллионов долларов в 2024 году и 594 миллиона долларов в 2025 году. Его используют в электронных и промышленных изделиях.

Уран и плутоний

США импортировали из России урана и плутония на сумму 755 миллионов долларов в этом году. В 2024 году они импортировали этих товаров из России на сумму 624 миллиона долларов.

Что ЕС покупает у России?

Европейский Союз импортировал из России товаров на сумму 41,9 миллиарда долларов в 2024 году. Это, частности:

Нефть

Импорт нефти в Европу упал до 1,72 миллиарда долларов за первый квартал 2025, по сравнению с 16,4 миллиарда долларов в том же квартале 2021 года. Это произошло благодаря санкциям.

Крупнейшими европейскими импортерами российского ископаемого топлива в июле 2025 были Венгрия, Франция, Словакия, Бельгия и Испания.

Газ

Стоимость импорта природного газа из России фактически за последние четыре года выросла до 5,23 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года. Однако ЕС несколько уменьшил долю России на рынке импорта сжиженного природного газа с 2021 года – с 22% до 19% в 2025 году.

Кто покупает больше всего российских энергоносителей? По-прежнему, больше всего покупает Китай. От него в мае Россия получила 5,7 миллиарда евро в месяц, в основном от экспорта нефти. Зато от Индии – 4,2 миллиарда евро в месяц, а от Турции – 1,8 миллиарда евро, преимущественно от экспорта нефтепродуктов.

Железо и сталь

Импорт железа и стали составил 850 миллионов долларов в первом квартале 2025 года – примерно вдвое меньше, чем в том же квартале 2021 года.

Удобрения

Европейский импорт российских удобрений почти не изменился с 2021 года. В первом квартале 2025 года страны ЕС импортировали российских удобрений на сумму 640 миллионов долларов.

Никель

Блок импортировал никеля из России на сумму 300 миллионов долларов в первом квартале 2025 года. Никель в основном используется для производства нержавеющей стали.