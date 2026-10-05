Торговое соглашение "зависло": Индия отказывается от новых уступок Трампу

Многомесячные переговоры о торговом соглашении между Индией и США зашли в тупик. Ситуацию дополнительно осложняют возможные американские пошлины в отношении стран, закупающих значительные объемы российской нефти.

Почему торговые переговоры "зависли"

О проблемах, возникших при попытках заключить двустороннее соглашение, рассказала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, пишет Reuters.

По ее словам, переговоры продолжаются, однако пространство для компромисса между сторонами существенно сузилось.

Переговоры достигли точки, за которой дальнейший обмен уступками будет очень, очень сложным для обеих сторон,

– отметила министр.

Почему страны не могут договориться

Возможности для компромисса резко сократились после того, как президент США Дональд Трамп получил полномочия вводить пошлины до 100% в отношении стран, покупающих российскую нефть.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и одним из главных клиентов Москвы. Это ставит индийское правительство перед сложным выбором:

отказ от дешевого сырья из России вызовет скачок цен на топливо внутри страны;

тогда как продолжение импорта российской нефти может поставить под угрозу экспорт Индии в США.

Индия уже предупреждала, что новые американские меры могут негативно повлиять на двусторонние отношения.

По словам Ситхараман, Вашингтон также стремится сократить торговый дисбаланс в свою пользу.

Министр резко раскритиковала использование пошлин в качестве оружия, отметив, что у Индии огромный дисбаланс с Китаем, но она пытается решать его путем переговоров, а не ультиматумов.

"Я могу занять такую же позицию, не так ли, в отношении Китая? Дисбаланс настолько большой, он ужасно не в мою пользу, но нет, вы не можете так поступать – вы должны вести переговоры, вы должны идти на взаимные уступки,

– сказала Ситхараман.

Обратите внимание! Для Индии США остаются основным направлением экспорта товаров. По официальным данным, с апреля по август она экспортировала в Соединенные Штаты товаров на 42,79 миллиарда долларов против 40,39 миллиарда долларов за тот же период прошлого года.

Напомним, Индия и США пытаются заключить новое соглашение с февраля 2025 года, чтобы решить вопрос доступа к рынкам. Однако стороны пока не пришли к соглашению. Нью-Дели настаивает на более выгодных условиях, тогда как Вашингтон требует дополнительных уступок.