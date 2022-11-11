США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

США 10 ноября лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой. Государство-агрессор получило такой статус 20 лет назад.

Он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на товары из России. Решение лишить государство-агрессора статуса рыночной экономики одобрило министерство торговли США.

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Россия могла завышать цены

Причиной лишения России этого статуса является существенное вмешательство Кремля в экономические процессы. Это могло привести к искажению цен и издержек. Поэтому сейчас неизвестно, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт товаров в США.

Это решение дает США возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику.

– говорится в сообщении.

Заметим, что статус страны с рыночной экономикой США предоставили России в 2002 году. Это стало важным шагом для вступления Кремля во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

Для того чтобы получить от США статус страны с рыночной экономикой, государство должно отвечать определенным критериям. Эти критерии прописаны в американском законе о тарифах, одобренном еще в 1930 году.

Кстати, Украина получила такой статус в Европейском Союзе в конце 2005 года, а в США – начале 2006 года.