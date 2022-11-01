В США могут снова поднять процентную ставку: как это повлияет на курс доллара в Украине

2 ноября Федеральная резервная система США может пересмотреть процентную ставку в направлении увеличения. Такой шаг поможет укрепить доллар и снизить инфляцию в стране.

Как это повлияет на официальный курс гривны и стоимость доллара в украинских банках, узнавали журналисты 24 канала.

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Мировые аналитики предполагают, что ФРС увеличит учетную ставку на 0,75% до диапазона 3,75% – 4%. Это будет уже четвертое подряд повышение ставки, направленное на борьбу с инфляцией в США. В сентябре она составила 8,2% к сентябрю прошлого года, превысив прогнозы.

Как изменится курс гривны по отношению к доллару и евро

С помощью учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то она увеличивает ее и соответственно, когда она контролируемая – снижает. Если ставка повышается, то растут ставки по кредитам и депозитам, а с понижением – дешевеют.

В настоящее время курс гривны к доллару и евро зафиксирован и не может подняться. Если пересмотр ставки состоится, то это определенное время будет приводить к тому, что доллар будет укрепляться по отношению к евро. Поэтому будет перечислен официальный курс гривны к евро.

Пока волны поднятия учетной ставки ФРС не затронули официальный курс доллара в Украине. По словам экономиста Бориса Кушнирука, повышение ставки в США не могут продолжаться долго, потому что это повредит американскому бизнесу.

Борис Кушнирук Член Центрального провода Народного Руха Украины Очень крепкий доллар удорожает американскую продукцию в мире по отношению к евро. В этом США не заинтересованы. Поэтому циклы повышения доллара к евро не могут быть слишком продолжительными. Это может держаться от полугода до года, но затем курс начинает выравниваться в пользу евро.

Прогнозы о возможном повышении ставки тоже могут иметь значение и приводить к колебаниям доллара и евро. "Поэтому будет важно, насколько именно учетная ставка изменится и какими будут дальнейшие комментарии относительно будущей монетарной политики", – добавляет экономический эксперт.

Курс доллара на наличном рынке

Поскольку курс доллара к гривне фиксированный, курс доллара в украинских банках не обязательно будет реагировать на его укрепление. Цена доллара в основном зависит от насыщенности рынка валютой.

Курс гривны на наличном рынке зависит от внутренней ситуации. Если достаточно наличной валюты, то курс приближается больше к уровню Нацбанка. Поэтому я бы не привязывал политику ФРС к курсу доллара в украинских банках.

– объяснил Борис Кушнирук.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

Национальный банк Украины поддерживает стабильный курс на уровне 36,5 гривен за доллар. Это происходит на средства международных резервов банка. Возможность центробанка в дальнейшем поддерживать гривну зависит от перспектив получения международной финансовой помощи, отладки экспортной логистики и роста продаж экспортерами.

По данным Минфина, 1 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,40 гривен (+20 копеек против 31 октября). В то время как продают ее за 40,15 гривны (+25 копеек).

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,31 гривны (+20 копеек), а продают – за 40,20 гривны (+25 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,50 гривны (+15 копеек) и продажа – 39,61 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,13 гривны (+48 копеек), а продажа – 40,42 гривны (+63 копейки). Евро покупают по 39,18 гривны (+35 копеек), а покупают по 39,49 гривны (+39 копеек).