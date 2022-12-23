США предоставят Украине конфискованные российские активы: принято решение

Сенат США принял решение о разрешении конфискации российских активов и передаче их для нужд Украины. Эти средства будут включены в окончательный пакет расходов на 2023 год.

Об этом сообщается в заявлении на персональном сайте конгрессмена Стива Коэна.

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Конгрессмен Коэн вместе с представителями Уилсоном, Малиновским, Брайаном Фицпатриком, Уильямом Китингом и Джоном Кертисом представил Закон "Активы олигархов для победы Украины". Законопроект предусматривает передачу активов, конфискованных российскими олигархами, для помощи Украине.

Это вопрос базовой справедливости, что российские преступники, связанные с Путиным, должны платить за эту жестокую, незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Сегодня Конгресс заверил, что они будут. Этот закон является продуктом двухпартийного сотрудничества, которое началось с вторжения России в Украину, и будет продолжаться. Сегодня хороший день для многострадального народа Украины и американских налогоплательщиков, и плохой день для российских олигархов и головорезов Путина,

– говорится в заявлении.

Авторы закона поощряют союзников в G-7 и в Европейском Союзе следовать их примеру. По их словам, конфискованные российские активы только в США достигают миллиардов долларов.

Заявление о решении обнародовано от имени конгрессмена Стива Коэна, сопредседателя Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, конгрессменов Тома Малиновского и Джо Уилсонома и сенаторов Линдси Гремома, Шелдонома Уайтхауса, Майкла Беннета и Ричарда Блюменталя.

Положения законопроекта будут подписаны в рамках пакета расходов на конец года. Напомним, страны G7 анонсировали для Украины помощь в размере 32 миллиарда долларов.