США призвали мировых трейдеров торговать российской нефтью, но при одном условии

США в частном порядке обратились к крупнейшим мировым нефтяным трейдерам с призывом не отказываться от соглашений с российской нефтью. Однако только в том случае, если они проходят в пределах установленной предельной цены.

США призывают покупать российскую нефть

Представители Минфина США уже встретились с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить соглашения, касающиеся российской нефти. Причиной обсуждений и призывов со стороны США стало опасение возможного дефицита сырья на рынке.

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Власти США хотят не допустить скачка цен на рынке и обеспечить таким образом стабильную поставку сырья. Однако удалось ли представителям Минфина США убедить трейдеров активнее проводить операции с российским сырьем, пока неизвестно.

Трейдеры не хотят торговать российской нефтью

Трейдеры колеблются действительно ли цена по-русски в 60 долларов за баррель выгодна, учитывая все потенциальные риски. Так что задачей представителей американской администрации было разъяснить, что именно разрешено в рамках "архитектуры потолка цен", при этом трейдеры, подчеркнули источники, имеют право принимать самостоятельные решения.

К слову, российская нефть Urals торгуется на бирже по 59 долларов за баррель по состоянию на утро 10 марта. В то время как нефть маки Brent – по 81 доллар за баррель.

, ценовой потолок означает, что 32 государства (27 стран ЕС, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия) будут предоставлять услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование перевозок.