США призвали мировых трейдеров торговать российской нефтью, но при одном условии
Источник:The Financial Times
США в частном порядке обратились к крупнейшим мировым нефтяным трейдерам с призывом не отказываться от соглашений с российской нефтью. Однако только в том случае, если они проходят в пределах установленной предельной цены.
США призывают покупать российскую нефть
Представители Минфина США уже встретились с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить соглашения, касающиеся российской нефти. Причиной обсуждений и призывов со стороны США стало опасение возможного дефицита сырья на рынке.
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Власти США хотят не допустить скачка цен на рынке и обеспечить таким образом стабильную поставку сырья. Однако удалось ли представителям Минфина США убедить трейдеров активнее проводить операции с российским сырьем, пока неизвестно.
Трейдеры не хотят торговать российской нефтью
Трейдеры колеблются действительно ли цена по-русски в 60 долларов за баррель выгодна, учитывая все потенциальные риски. Так что задачей представителей американской администрации было разъяснить, что именно разрешено в рамках "архитектуры потолка цен", при этом трейдеры, подчеркнули источники, имеют право принимать самостоятельные решения.
К слову, российская нефть Urals торгуется на бирже по 59 долларов за баррель по состоянию на утро 10 марта. В то время как нефть маки Brent – по 81 доллар за баррель.