США закликають купувати російську нафту

Представники Мінфіну США вже зустрілись з керівництвом компаній Trafigura та Gunvor, аби обговорити угоди які стосуватимуться російської нафти. Причиною обговорень та закликів зі сторони США стало побоювання щодо можливого дефіциту сировин на ринку.

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Влада США хоче не допустити стрибка цін на ринку та забезпечити у таких спосіб стабільне постачання сировини. Однак чи вдалося представникам Мінфіну США переконати трейдерів активніше проводити операції з російською сировиною наразі невідомо.

Трейдери не хочуть торгувати російською нафтою

Трейдери вагаються чи дійсно ціна російською у 60 доларів за барель вигідна, враховуючи всі потенційні ризики. Тож завданням представників американської адміністрації було роз'яснити, що саме дозволено в рамках "архітектури стелі цін", при цьому трейдери, підкреслили джерела видання, мають право приймати самостійні рішення.

До слова, російська нафта Urals торгується на біржі по 59 доларів за барель станом на ранок 10 березня. У той час як нафта маки Brent – по 81 долару за барель.

Нагадаємо, цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.