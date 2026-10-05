Трамп начал "размораживать" торговлю с Минском: США вновь закупают удобрения в Беларуси

Многолетние торговые ограничения Вашингтона в отношении Беларуси начинают ослабевать. Соединенные Штаты впервые с 2021 года готовятся принять большую партию белорусского хлористого калия.

Что известно о новой поставке

Судно с 30 тысячами тонн гранулированного удобрения, которое широко используется в сельском хозяйстве для повышения урожайности, уже направляется в США, пишет Financial Times.

По данным издания, 15 сентября "Белорусская калийная компания" погрузила партию калия на судно в российском порту Бронка, недалеко от Санкт-Петербурга;

Ожидается, что оно должно прибыть в Новый Орлеан в середине октября.

Нынешняя партия станет первой поставкой удобрений из Беларуси в США за последние 4 года.

Она стала возможной после того, как Вашингтон начал ослаблять санкционное давление на Минск в рамках дипломатических договоренностей, связанных с освобождением политических заключенных в Беларуси.

Обратите внимание! До введения санкций Беларусь была важным поставщиком калия для США. В 2017–2021 годах страна в среднем продавала американским покупателям около 635 тысяч тонн калия в год.

Почему США покупают у Беларуси

Интерес американцев к товару, подпадающему под санкции, продиктован экономикой и рисками на Ближнем Востоке:

из-за фактической блокировки Ормузского пролива мировой рынок удобрений оказался под угрозой дефицита;

К тому же в сентябре Дональд Трамп анонсировал "масштабную сделку" с Беларусью, чтобы снизить цены на калий для американских фермеров.

В настоящее время главным поставщиком калия для США остается Канада, поскольку на ее долю приходится почти 80% американского импорта. Однако, учитывая напряженные торговые отношения между странами, Вашингтон стремится диверсифицировать поставки удобрений.

Обратите внимание! В прошлом году США импортировали около 5,6 миллиона тонн калия, поэтому нынешние 30 тысяч тонн не окажут большого влияния на весь рынок. Однако Вашингтон демонстрирует готовность вновь работать с белорусскими поставщиками.

Напомним, чСША ввели санкции против Беларусив после президентских выборов 2020 года, которые Вашингтон назвал сфальсифицированными, и жесткого подавления протестов режимом Александра Лукашенко. В 2021 году американские санкции распространились, в частности, на государственного производителя калия "Беларуськалий".