Трамп нанес новый удар по Канаде: США вводят 50-процентную пошлину на импорт
Соединенные Штаты решили существенно усилить торговое давление на Канаду. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на широкий перечень канадских товаров, что может еще больше обострить экономическое противостояние между странами.
Какие товары попали под новые пошлины США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на широкий перечень товаров, импортируемых из Канады. Как сообщает BBC, новые тарифы вступят в силу через 30 дней и станут очередным этапом обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками Северной Америки.
В Белом доме объяснили это решение тем, что Канада якобы создает неравные условия для американских производителей автомобилей, молочной продукции и алкогольных напитков. Под новые ограничения попали как потребительские товары, в частности вино и хоккейное снаряжение, так и промышленная продукция, включая цемент.
В то же время США не распространили новые пошлины на стратегически важные товары. Исключение сделали для энергоносителей, калийных удобрений, критически важных минералов и рыбы.
Как отреагировала Канада и почему возник конфликт
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава намерена активизировать переговоры с США в ближайшие недели. По его словам, решение Вашингтона является односторонним и противоречит положениям Соглашения между США, Канадой и Мексикой (USMCA).
Торговые споры между странами продолжаются уже давно. В настоящее время США уже ввели пошлины в размере от 15% до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь, 35% – на пиломатериалы и 25% – на отдельные автомобильные комплектующие. В ответ Канада ввела 25-процентные пошлины на некоторые категории американской стали, алюминия и автомобилей.
Новый указ Дональда Трампа сосредоточен на нескольких ключевых предметах спора: налогообложении американских автомобилей и комплектующих, канадской системе квотирования импорта молочной продукции, которая предусматривает пошлины свыше 300% при превышении установленных лимитов, а также бойкоте американской алкогольной продукции, введенном большинством канадских провинций.
Представители бизнеса уже призвали обе стороны вернуться к переговорам. В Канадской торговой палате новые тарифы назвали досадным решением, тогда как американские производители алкоголя предупредили, что дальнейшая эскалация может привести к новым зеркальным торговым ограничениям.
Обратите внимание, что ранее США угрожали Индии введением новых пошлин, обвиняя ее в использовании принудительного труда. Эти обвинения ставят под угрозу торговое соглашение между странами, которое и так не могут окончательно утвердить уже много месяцев.