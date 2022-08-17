Стабилизируется ли доллар в ближайшие недели: прогноз эксперта

В последние дни курс доллара удерживается в коридоре 40,30 – 40,60 гривны за доллар. Несмотря на это, продавцы иностранной валюты пытаются приблизиться к 41 гривне за доллар.

Об этом рассказала 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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Каким будет курс

Анна Золотько прогнозирует, что подобные тенденции будут оставаться актуальными и в ближайшие недели: курс будет колебаться в пределах 39 – 41 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривну по "депозитной" схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно хорошей альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки.

Анна Золотько объясняет, что такой механизм запустили еще два крупных банка за последнюю неделю, поэтому он становится все более доступным для рядовых украинцев. Однако добавляет, что вряд ли "депозитную" схему следует считать главным сдерживающим фактором, но все же некоторое стабилизирующее влияние на наличный сегмент рынка она имеет.

Кстати, на безналичном рынке баланс валютных интервенций НБУ остается отрицательным. В течение второй недели августа чистая продажа регулятором валюты на межбанке составила 428 миллионов долларов.

"Это на 50 миллионов долларов меньше, чем за неделю до того, и значительно меньше показателей июня-июля, однако дефицит иностранной валюты в безналичном сегменте остается устойчивым. И пока я не вижу потенциала для изменения этого тренда". – отметила директор.

Прогнозы экспертов по ситуации

Ранее экономический эксперт Даниил Монин рассказал, что в августе доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен.

В то время эксперт Борис Кушнирук прогнозирует неизбежный рост доллара в августе.

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