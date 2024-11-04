Без паники: стало известно надо ли будет платить за вызов скорой

Недавно в сети появилась информация о нововведении в виде платы за вызов скорой. Однако как оказалось позже, речь идет об оплате совсем другой услуги.

Какая услуга будет платной

Медицинская транспортировка бригадой скорой помощи может стать платной. Бесплатно воспользоваться этой услугой можно будет только некоторым категориям граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную больницу.

Читайте также Стоимость потихоньку растет: курс польского злотого к гривне сегодня

Обратите внимание! Сначала в сообщении больницы было указано, что эта услуга будет платной. Однако, впоследствии эта информация была убрана.

Многопрофильная Львовская областная клиническая больница начинает важную инициативу: транспортировка пациентов нашей областной больницы. Оперативное реагирование, квалифицированная помощь и эффективный результат. Это прежде всего об опытном и профессиональном медицинском сообществе ЛОКБ,

– говорится в сообщении больницы.

Для кого транспортировка может осуществляться бесплатно:

участники боевых действий;

действующие военные;

ВПЛ;

лица, пострадавшие от российской агрессии.

Вызвать такую бригаду можно будет круглосуточно и даже на праздники.

Заметьте! Транспортировка пациента будет осуществляться на специализированном автомобиле скорой.