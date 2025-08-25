Польша финансировала предоставление Украине интернета Starlink, которым, в частности, активно пользуются украинские военные. Однако в дальнейшем платить за него Варшава не сможет.

Почему Польша не будет платить за Starlink?

Не будут финансировать Starlink для Украины из-за вето, которое новый президент Польши Кароль Навроцкий наложил на закон о помощи для украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского.

Гавковский раскритиковал решение президента, которое он назвал "концом интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".

Президентские вето бьют наугад! Кароль Навроцкий своим решением отключает Украине Интернет, ведь именно это фактически означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины,

– отметил министр.

Он добавил, что Польша больше не сможет также поддерживать хранение данных украинской администрации в безопасном месте.

Решение Навроцкого о вето политик считает "лучшим подарком для Путина".

Господин президент, вы должны перестать наугад наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России,

– подчеркнул Гавковский.

Как Украина получает доступ к Starlink? Украина получает доступ к Starlink благодаря помощи международных партнеров, в частности, стран Евросоюза. Крупнейшим донором оборудования является Польша. Она предоставила Украине примерно 29-30 тысяч терминалов, то есть около половины всех устройств в использовании. Кроме того, Варшава помогала не только приобрести терминалы, но и оплачивать их подключение.

Какое решение принял Навроцкий?