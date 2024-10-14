Уже не за горами: готов ли Львов к отопительному сезону 2024 - 2025

Во Львове планируют сначала предоставить тепло социальным учреждениям: в частности больницам, школам и детским садам. Впрочем, в жилых домах отопление будет включено позже, ведь все зависит от погодных условий.

Когда будет старт отопительного сезона во Львове

Согласно информации от "Львовтеплоэнерго", во Львове продолжается процесс заполнения внутридомовых систем отопления теплоносителем. На конец первой недели октября уже заполнено 86% систем отопления в жилых домах, сообщает Общественное.

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Впрочем, старт отопительного сезона, вероятно, будет отсрочен. Как пояснил Александр Одинец, директор Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго", по прогнозам синоптиков в течение недели не ожидается резкого похолодания.

Александр Одинец Директор Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Скорее всего, отопительный сезон на следующей неделе еще не начнем. Разве через выходные изменится прогноз погоды и мы получим резкое похолодание. Главным критерием остается среднесуточная температура воздуха. Если на улице не очень холодно, то зачем начинать отопительный сезон? Дома будут перегреваться, потребители будут открывать окна, выпускать тепло и в результате мы получим немало жалоб.

По предприятию "Львовтеплоэнерго" и его производственных мощностей, включая котельные, центральные тепловые пункты и сети, то их готовность составляет 99,9%.

Проблем со стартом отопительного сезона не вижу: нет никакой задолженности по энергоносителям, имеем законтрактованные объемы газа, приняли достаточно сезонного персонала, завершили основные работы, прогідравлили сети, подготовили котельные, центральные тепловые пункты и тому подобное,

– сообщил Александр Одинец.

Подготовка к отопительному сезону во Львовской области также завершается. Однако точная дата подключения тепла в домах пока не определена и будет зависеть от температурных условий.