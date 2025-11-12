Как получить статус УБД: куда обращаться и какие документы нужно иметь
- Статус участника боевых действий можно получить автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны или лично подать документы в комиссию Министерства обороны.
- В получении статуса могут отказать по ряду причин. Но заявление можно подать еще раз.
Военнослужащие, которые принимали или продолжают принимать участие в боевых действиях, имеют право получить статус участника боевых действий (УБД). Этот статус предусматривает особые государственные льготы и социальные гарантии.
Как получить статус УБД
Получить статус участника боевых действий можно двумя способами, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Получить статус участника боевых действий можно двумя путями. Первый – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. Второй – путем подачи документов лично в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые занимаются рассмотрением таких материалов,
– пояснил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.
Какие документы необходимы для самостоятельного обращения
- заявление по установленной форме
- две фотографии 3×4 на матовой бумаге
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях.
После этого заявление надо отправить по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть. Решение принимают в течение одного месяца.
Обратите внимание! При автоматической подаче через Единый государственный реестр ветеранов войны решение принимается в режиме реального времени.
По какой причине могут отказать в получении статуса УБД
- отсутствие правовых оснований или необходимых документов
- предоставление ложной информации
- наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время боевых действий.
Можно обжаловать решение в судебном порядке. После этого, устранив причины отказа, надо снова подать заявление.
Другие случаи получения статуса УБД
- Если бумажное удостоверение утрачено, его можно восстановить, обратившись в Министерство по делам ветеранов Украины или соответствующие подразделения
- Получить статус УБД можно и после увольнения с военной службы. Процедура проводится через территориальный центр комплектования (ТЦК).
- Командиры воинских частей могут подать документы на получение УБД за военнослужащих, которые находятся в плену, заложниках или считаются пропавшими без вести.