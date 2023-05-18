Ставки по депозитам могут превысить уровень инфляции, – НБУ
Источник:НБУ
Учетная ставка продолжает находиться на уровне 25% годовых. Однако банки начали активнее продлевать срочность клиентских привлечений из-за изменений требований к обязательным резервам.
Банки поднимают ставки по депозитам
Банки продолжают конкурировать за деньги клиентов, предлагая им выше депозитные ставки, отмечают в Нацбанке. Это касается как физлиц, так и бизнеса.
Читайте также Украинцы хранят в банках почти 1 триллион гривен: кому доверили свои деньги
- Стоимость годовых депозитов в среднем выросла до 13,9% годовых за квартал (на 1,2 процентного пункта),
- Трех месячных – до 12,4% годовых.
Частные и государственные банки предлагали высокие ставки по депозитам для бизнеса на срок больше месяца.
Около половины новых гривневых срочных вкладов привлекается сроком от одного до шести месяцев. В то же время предложение депозитов до трех месяцев сокращается, ставки по таким вкладам заметно ниже, чем по более длинным,
– добавили в НБУ.
Также первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова спрогнозировала, что ставки по депозитам могут сравниться с уровнем инфляции или превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%.
Средняя депозитная ставка, по мнению НБУ
Во время интервью для 24 Канала заместитель главы НБУ Юрий Гелетий подчеркнул, что трудно определить какой-нибудь количественный таргет. Все зависит от ситуации, и каждый банк имеет свой подход.
Наша задача, чтобы банки увеличивали срочные портфели гривневых депозитов, а для этого им нужно обеспечить уровень депозитной ставки, который был бы привлекателен для людей и помог бы людям защитить свои гривневые сбережения от инфляции. Ожидаем, что принятые нами меры, усиленные снижением инфляции, будут способствовать росту реальной доходности и срочности гривневых депозитов,
– рассказал он.