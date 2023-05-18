Ставки по депозитам могут превысить уровень инфляции, – НБУ

Учетная ставка продолжает находиться на уровне 25% годовых. Однако банки начали активнее продлевать срочность клиентских привлечений из-за изменений требований к обязательным резервам.

Банки поднимают ставки по депозитам

Банки продолжают конкурировать за деньги клиентов, предлагая им выше депозитные ставки, отмечают в Нацбанке. Это касается как физлиц, так и бизнеса.

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Стоимость годовых депозитов в среднем выросла до 13,9% годовых за квартал (на 1,2 процентного пункта),

Трех месячных – до 12,4% годовых.

Обратите внимание! Разница между этими депозитами в течение квартала колебалась на уровне около 1,5 процентного пункта. Стоимость денег субъектов ведения хозяйства увеличилась до 13,2% годовых.

Частные и государственные банки предлагали высокие ставки по депозитам для бизнеса на срок больше месяца.

Около половины новых гривневых срочных вкладов привлекается сроком от одного до шести месяцев. В то же время предложение депозитов до трех месяцев сокращается, ставки по таким вкладам заметно ниже, чем по более длинным,

– добавили в НБУ.

Также первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова спрогнозировала, что ставки по депозитам могут сравниться с уровнем инфляции или превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%.

Средняя депозитная ставка, по мнению НБУ

Во время интервью для 24 Канала заместитель главы НБУ Юрий Гелетий подчеркнул, что трудно определить какой-нибудь количественный таргет. Все зависит от ситуации, и каждый банк имеет свой подход.

Наша задача, чтобы банки увеличивали срочные портфели гривневых депозитов, а для этого им нужно обеспечить уровень депозитной ставки, который был бы привлекателен для людей и помог бы людям защитить свои гривневые сбережения от инфляции. Ожидаем, что принятые нами меры, усиленные снижением инфляции, будут способствовать росту реальной доходности и срочности гривневых депозитов,

– рассказал он.

Напомним! Уровень инфляции в Украине продолжает стремительно снижаться. В апреле она замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте, констатируют в НБУ.