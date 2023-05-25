Ставки по гривневым депозитам выросли на 20%: чего ждать дальше

До 20–21% выросли максимальные ставки по краткосрочным гривневым депозитам. Однако около 25% коммерческих банков увеличили ставки по гривневым депозитам со сроком размещения до 12 месяцев в среднем до 17–18%.

Максимальные ставки по гривневым депозитам выросли

Проценты по 9-месячным и годовым гривневым депозитам увеличились в среднем на 1,0-1,5%, начиная с мая этого года. Банкир Дмитрий Замотаев считает, что это произошло в результате удачной политики НБУ по связыванию "горячих" средств, которые находятся на нынешних счетах клиентов, передает 24 Канал.

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Также роль сыграло стимулирование банков привлекать больше денег на депозиты от 3 месяцев и больше.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Для украинцев сейчас крайне важно чувство "тыловой" стабильности и прогнозируемости, что проявляется прежде всего в росте доверия к гривне и постепенной переориентации граждан на гривну, как наиболее надежную и стабильную валюту для сохранения и приумножения наличных средств.

Введенные НБУ депозитные сертификаты под 25% сроком на 3 месяца позволяют коммерческим банкам получить сразу два преимущества:

стабилизировать денежные потоки, создав надежную основу, что обезопасит их от ряда негативных явлений;

развить депозитные программы сроком от 3 месяцев, минимизировав долю "коротких" депозитов, потому что сейчас доля средств составляет 65%.

Специалист рассказал, что за первую половину 2023 года размер гривневых депозитов составил среднем 160 тысяч гривен : в частности, средний размер вкладов сроком 6–9 месяцев – 131 тысяча гривен, а за 9–12 месяцев – 150 тысяч гривен. За этот же период в Глобус Банке доля гривневых депозитов от 3 до 6 месяцев составила около 8%, от 6 до 9 месяцев – 11%, от 9 до 12 месяцев – более 26%.

Что будет с депозитами дальше

Он прогнозировал, что в мае НБУ пересмотрит подходы к размещению банками свободных средств на депозитные сертификаты. Так что учреждения максимально заинтересованы в привлечении депозитов населения на срок от 3 месяцев.

В то же время размещение средств на гривневых депозитах для граждан становится все более выгодным, чем на валютных депозитах. Именно поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что во II квартале 2023 года наиболее популярными станут депозиты. в национальной валюте сроком 6–12 месяцев, по которым банки предложат самые высокие процентные ставки,

– объяснил Замотаев.

Он добавил, что новые увеличенные депозитные ставки уже с середины лета начнут уменьшаться, поэтому клиентам следует оформлять наиболее продолжительные 9-месячные или годовые вклады в скором времени.

В течение 2–3 месяцев доля гривневых вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев может возрасти на 10–15%, и соответственно ожидается постепенное уменьшение количества депозитов до 3 месяцев (на 5–6%) и депозитов от 6 до 9 месяцев (на 7–8%),

– сказал банкир.

Как будет развиваться банковская система Украины

Замотаев считает, что следующие 3–4 месяца большинство коммерческих банков продолжит совершенствовать дистанционные каналы продаж банковских продуктов, которые отлично себя зарекомендовали в 2020–2021 годах.

Для клиентов уже стало нормой не только дистанционный выбор банка, но и открытие любых счетов, размещение депозита и т.п. А на примере государственной программы "Еселя" стало понятно, что даже наиболее сложные банковские продукты можно перевести в онлайн и эти наработки должны в ближайшее время появиться в персональных банковских приложениях.

– объяснил специалист.

Он выделил три направления будущего развития банков: