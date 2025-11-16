Какая будет пенсия, если имеешь непрерывный стаж 40 лет

Сейчас при расчетах пенсии не играет роль, является ли стаж непрерывным. Учитывается лишь его количество.

Какая будет пенсия, если проработал 40 лет?

Сейчас 40 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

Также важную роль при расчете пенсии играют и другие факторы. Например, доход лица.

Представим, что будущий пенсионер:

имел доход 10 000 гривен;

уходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Если лицо, при указанных данных, решило уйти на пенсию в 60 лет, пенсионная выплата будет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.

В 63 пенсия будет несколько больше. Она составит, в таком случае, ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.

Самая большая пенсия получится в 65. Выплата будет достигать почти – 5,8 тысячи гривен.

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать будущим пенсионерам сейчас?