Яка буде пенсія, якщо маєш непереривний стаж 40 років
- Неперервність стажу не впливає на розрахунок пенсії, важлива лише його кількість та інші фактори, як дохід особи.
- Пенсійні виплати залежать від віку виходу на пенсію.
Зараз при розрахунках пенсії не грає роль, чи є стаж неперерваним. Враховується лише його кількість.
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 40 років?
Зараз 40 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.
Також важливу роль при розрахунку пенсії грають і інші фактори. Наприклад, дохід особи.
Уявимо, що майбутній пенсіонер:
- мав дохід 10 000 гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо особа, при вказаних даних, вирішила піти на пенсію в 60 років, пенсійна виплата буде орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.
В 63 пенсія буде дещо більша. Вона складе, в такому випадку, орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.
Найбільша пенсія вийде в 65. Виплата сягатиме майже – 5,8 тисячі гривень.
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати майбутнім пенсіонерам зараз?
Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну кількість стажу. Наприклад, цьогоріч для 60 мінімум складає – 32 роки стажу, для 63 – 22 роки, для 65 – 15 років, повідомляє ПФУ.
Працюючі пенсіонери можуть втратити частину пенсії у 2026 році. Зменшення стане наслідком перерахунку. Така проблема виникає через те, що середня зарплата по країні може рости швидше, ніж дохід пенсіонера. В результаті цього індивідуальний коефіцієнт особи знижується.