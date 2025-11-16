Укр Рус
Економіка Соцвиплати Яка буде пенсія, якщо маєш непереривний стаж 40 років
16 листопада, 21:25
2

Яка буде пенсія, якщо маєш непереривний стаж 40 років

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Неперервність стажу не впливає на розрахунок пенсії, важлива лише його кількість та інші фактори, як дохід особи.
  • Пенсійні виплати залежать від віку виходу на пенсію.

Зараз при розрахунках пенсії не грає роль, чи є стаж неперерваним. Враховується лише його кількість.

Яка буде пенсія, якщо пропрацював 40 років?

Зараз 40 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

Читайте також Військові пенсії можуть анулювати: які дві категорії потрапляють у зону ризику

Також важливу роль при розрахунку пенсії грають і інші фактори. Наприклад, дохід особи.

Уявимо, що майбутній пенсіонер:

  • мав дохід 10 000 гривень;
  • йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо особа, при вказаних даних, вирішила піти на пенсію в 60 років, пенсійна виплата буде орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.

В 63 пенсія буде дещо більша. Вона складе, в такому випадку, орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.

Найбільша пенсія вийде в 65. Виплата сягатиме майже – 5,8 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати майбутнім пенсіонерам зараз?

  • Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну кількість стажу. Наприклад, цьогоріч для 60 мінімум складає – 32 роки стажу, для 63 – 22 роки, для 65 – 15 років, повідомляє ПФУ.

  • Працюючі пенсіонери можуть втратити частину пенсії у 2026 році. Зменшення стане наслідком перерахунку. Така проблема виникає через те, що середня зарплата по країні може рости швидше, ніж дохід пенсіонера. В результаті цього індивідуальний коефіцієнт особи знижується. 