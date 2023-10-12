Почему можно получить малую пенсию: проблема может возникнуть из-за стажа

Как оказалось пенсионеры могут получать минимальные пенсии со стажем более 30 лет. В таких случаях часто при начислении выплат могут потерять дополнительные годы стажа.

Стажу больше 30 лет, а пенсия минимальна

Одна из жителей Николаевской области сообщила, что за годы работы в колхозе ее стаж составил 40 лет. Об этом пенсионерке сказали в архиве. В Пенсионном фонде ей насчитали только 25 лет страхового стажа и 5 лет сверхурочного стажа. Следовательно, ее пенсия сейчас составляет всего 2 520 гривен.

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Какой должна быть пенсия и при чем здесь стаж

что на сегодня минимальная пенсионная выплата для неработающих пенсионеров составляет 2 520 гривен. Впрочем, женщины, имеющие стаж более 30 лет, имеют право на большие выплаты.

Женщины со стажем более 30 лет могут получать в зависимости от возраста от 2 760 до 3 120 гривен. Впрочем, согласно ситуации пенсионерки, в какие-то периоды работы в колхозе ее стаж в ПФУ не засчитали.

Проблема может заключаться в том, что стаж работы в колхозе обычно засчитывается на основании сведений о точном количестве отработанных трудодней.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, при исчислении стажа в колхозе после 1965 года если член колхоза не выполнял минимум трудового участия без уважительных причин, то учитывалось время работы только по фактической продолжительности.