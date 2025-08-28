Какая будет пенсия, если официально проработал 25 лет
- При официальном стаже 25 лет, пенсия при выходе на пенсию в 63 года будет ориентировочно 2,7 тысячи гривен.
- В 65 лет пенсия будет примерно 3 тысячи гривен при стаже 25 лет и зарплате 10 000 гривен.
На размер пенсии влияет именно количество официального стажа. То есть, подтвержденного. Речь идет не только о времени работы, но и другой деятельности.
Каким будет размер пенсии при 25 годах стажа?
В общем количестве стажа также учитываются кроме работы и другие периоды. Например, обучение в университете до 2004 года или служба в армии, пишет 24 Канал.
Заметьте! 25 лет стажа в этом году достаточно, чтобы уйти на пенсию в 63 и 65 лет.
Важную роль играет и доход лица. Проведем расчеты, учитывая, что зарплата, которую имел гражданин – 10 000 гривен.
В таком случае, при выходе на пенсию в 63 года, лицо должно было бы получать ориентировочно – 2,7 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если имеешь менее 30 лет стажа / Скриншот пенсионный калькулятор
Реальная же пенсия в этой ситуации будет больше. Ведь полученная сумма не соответствует установленному Пенсионным фондом минимуму. То есть, выплату искусственно дотянут до 3 038 гривен (минимально возможного размера пенсии для такого лица).
В случае выхода на заслуженный отдых в 65 лет эта сумма будет больше. Пенсия достигнет примерно – 3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если не имеешь достаточно стажа / Скриншот пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.