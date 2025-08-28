На размер пенсии влияет именно количество официального стажа. То есть, подтвержденного. Речь идет не только о времени работы, но и другой деятельности.

Каким будет размер пенсии при 25 годах стажа?

В общем количестве стажа также учитываются кроме работы и другие периоды. Например, обучение в университете до 2004 года или служба в армии, пишет 24 Канал.

Заметьте! 25 лет стажа в этом году достаточно, чтобы уйти на пенсию в 63 и 65 лет.

Важную роль играет и доход лица. Проведем расчеты, учитывая, что зарплата, которую имел гражданин – 10 000 гривен.

В таком случае, при выходе на пенсию в 63 года, лицо должно было бы получать ориентировочно – 2,7 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь менее 30 лет стажа / Скриншот пенсионный калькулятор

Реальная же пенсия в этой ситуации будет больше. Ведь полученная сумма не соответствует установленному Пенсионным фондом минимуму. То есть, выплату искусственно дотянут до 3 038 гривен (минимально возможного размера пенсии для такого лица).

В случае выхода на заслуженный отдых в 65 лет эта сумма будет больше. Пенсия достигнет примерно – 3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если не имеешь достаточно стажа / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.