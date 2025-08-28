На розмір пенсії впливає саме кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого. Йдеться не тільки про час роботи, а й іншу діяльність.

Яким буде розмір пенсії при 25 роках стажу?

До кількості стажу також дораховуються окрім роботи й інші періоди. Наприклад, навчання в університеті до 2004 року чи служба в армії, пише 24 Канал.

Зауважте! 25 років стажу цьогоріч достатньо, аби піти на пенсію у 63 та 65 років.

Важливу роль грає і дохід особи. Проведемо розрахунки, враховуючи, що зарплата, яку мав громадянин – 10 000 гривень.

В такому випадку, при виході на пенсію у 63 роки, особа мала б отримувати орієнтовно – 2,7 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш менш як 30 років стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

Реальна ж пенсія у цій ситуації буде більша. Адже отримана сума не відповідає встановленому Пенсійним фондом мінімуму. Тобто, виплату штучно дотягнуть до 3 038 гривень (мінімально можливому розміру пенсії для такої особи).

У випадку виходу на заслужений відпочинок у 65 років ця сума буде більшою. Пенсія сягне приблизно – 3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо не маєш достатньо стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.