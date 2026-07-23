Украинцам вновь ужесточат требования к стажу: что изменится для будущих пенсионеров в 2027 году

В следующем году украинцев ждут новые требования к страховому стажу. От количества официально отработанных лет будет зависеть, удастся ли выйти на пенсию в 60 лет.

Как изменятся требования к страховому стажу в 2027 году?

Пенсионный фонд Украины напоминает, что требования к страховому стажу ежегодно постепенно растут. Уже в 2027 году минимальное количество лет, необходимое для назначения пенсии по возрасту, увеличится для всех возрастных категорий.

Так, в 2026 году право на пенсию имеют:

в 60 лет – при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет – при наличии от 15 до 23 лет страхового стажа.

Уже в 2027 году эти требования изменятся:

в 60 лет – не менее 34 лет страхового стажа;

в 63 года – от 24 до 34 лет страхового стажа;

в 65 лет – от 15 до 24 лет страхового стажа.

Еще через год, в 2028-м, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет накопить не менее 35 лет страхового стажа. Именно тогда завершится предусмотренное законодательством поэтапное повышение требований к страховому стажу.

Если у человека нет даже 15 лет страхового стажа, пенсию по возрасту ему не назначат. В таком случае можно обратиться за государственной социальной помощью, однако ее предоставляют только при условии соответствия установленным критериям.

Кто может выйти на пенсию раньше?

В то же время украинское законодательство предусматривает исключения. Отдельные категории граждан могут оформить пенсию до достижения общего пенсионного возраста. Такое право, в частности, имеют работники, занятые на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, отдельные многодетные матери, люди с инвалидностью при определенных условиях, а также некоторые другие категории, определенные законом.

Для каждого случая действуют отдельные требования относительно возраста, страхового и специального стажа.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины разъяснил, кто имеет право на пенсию государственного служащего и при каких условиях ее могут назначить в размере 60% заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.