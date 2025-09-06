Как украинцу подтвердить трудовой стаж до 2004 года для выхода на пенсию
- Трудовой стаж до 2004 года в Украине можно подтвердить через трудовую книжку, справки с предприятий, архивные документы, показания свидетелей и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
- Трудовой стаж включает военную службу, обучение в вузах, периоды получения пособия по безработице, работу заключенных, работу по договору ГПХ и предпринимательство, тогда как неоформленная работа и обучение в колледжах после 2004 года не входят в стаж.
Трудовой стаж в Украине считали до 1 января 2004 года, а после него начали считать страховой. Если не подтвердить свой стаж, то в дальнейшем можно потерять часть пенсии.
Как подтвердить приобретенный до 2004 года стаж?
В Украине рабочий стаж можно подтвердить с помощью трудовой книжки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Впрочем, бывают случаи, когда записи в ней сделаны некорректно или трудовая книжка потеряна. В таких случаях для подтверждения стажа принимаются:
- справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
- данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;
- трудовые договоры и соглашения;
- другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о собственной работе за период, о котором они свидетельствуют.
Чем отличается трудовой стаж от страхового?
Трудовой стаж – это период официальной работы до 1 января 2004 года, который подтверждается записями в трудовой книжке, тогда как страховой стаж – это любой период, за который были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины, что засчитывается после 1 января 2004 года.
То есть, трудовой стаж, полученный до 2004 года, автоматически приравнивается к страховому, но после этой даты стаж можно получить только путем уплаты взносов.
Что входит и не входит в трудовой стаж?
В трудовой стаж входят:
- Военная служба (засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений);
- Обучение в вузах (засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами);
- Период получения пособия по безработице (засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости);
- Работа заключенных (засчитывают при условии выплаты страховых взносов);
- Работа по договору ГПХ (засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд);
- Предпринимательство (засчитывают на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов).
Зато не входят в трудовой стаж следующие периоды жизни:
- стаж до 2004 года, сведения о котором не внесены в трудовую книжку – зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок, актов-сверок или через комиссию;
- время, которое человек проработал без официального оформления – то есть, не платил взносы в ПФУ;
- время обучения в колледжах, техникумах и высших учебных заведениях после 2004 года.
Как начисляют стаж в Украине?
- Общий страховой стаж – это период, в течение которого за лицо уплачивались страховые взносы, его исчисляют в месяцах. 1 месяц страхового стажа равный минимальному страховому взносу, то есть 22% от нынешней минимальной зарплаты. По состоянию на сейчас это 1 760 гривен.
- Трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1 к 3, то есть один месяц в таких условиях идет как за три месяца общего трудового стажа для пенсии. Мобилизация не является основанием для расторжения трудового договора, и работодатель должен записать этот факт в трудовую книжку.
- Двойной стаж также начисляется работникам, работающим во вредных или экстремальных условиях, что позволяет им раньше выходить на пенсию. Это шахтеры, строители, медики, авиаторы и тому подобное.