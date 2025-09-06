Трудовий стаж в Україні рахували до 1 січня 2004 року, а після нього почали рахувати страховий. Якщо не підтвердити свій стаж, то у подальшому можна втратити частину пенсії.

Як підтвердити набутий до 2004 року стаж?

В Україні робочий стаж можна підтвердити за допомогою трудової книжки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Добробут збільшився у десятки разів: як змінилась українська пенсія з моменту незалежності

Втім, бувають випадки, коли записи в ній зроблено некоректно або трудова книжка втрачена. У таких випадках для підтвердження стажу приймаються:

довідки з підприємства (правонаступника), архівних установ з обов’язковим посиланням на первинні документи;

виписки з наказів;

особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;

трудові договори і угоди;

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

У випадку, коли документи про трудову діяльність не збереглись, стаж можливо підтвердити на підставі показань щонайменше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про власну роботу за період щодо якого вони свідчать.

Чим відрізняється трудовий стаж від страхового? Трудовий стаж – це період офіційної роботи до 1 січня 2004 року, який підтверджується записами в трудовій книжці, тоді як страховий стаж – це будь-який період, за який були сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України, що зараховується після 1 січня 2004 року.



Тобто, трудовий стаж, отриманий до 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового, але після цієї дати стаж можна отримати тільки шляхом сплати внесків.

Що входить і не входить до трудового стажу?

До трудового стажу входять:

Військова служба (зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ);

(зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ); Навчання у вишах (зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами);

(зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами); Період отримання допомоги по безробіттю (зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості);

(зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості); Робота ув’язнених (зараховують за умови виплати страхових внесків);

(зараховують за умови виплати страхових внесків); Робота за договором ЦПХ (зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду);

(зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду); Підприємництво (зараховують на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків).

Натомість не входять до трудового стажу наступні періоди життя:

стаж до 2004 року, відомості про який не внесені до трудової книжки – зарахувати такий стаж можна на підставі уточнювальних довідок, актів-звірок або через комісію;

час, який людина пропрацювала без офіційного оформлення – тобто, не сплачувала внески до ПФУ;

час навчання в коледжах, технікумах і вищих навчальних закладах після 2004 року.

Як нараховують стаж в Україні?