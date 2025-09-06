Як українцю підтвердити трудовий стаж до 2004 року для виходу на пенсію
- Трудовий стаж до 2004 року в Україні можна підтвердити через трудову книжку, довідки з підприємств, архівні документи, показання свідків та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
- Трудовий стаж включає військову службу, навчання у вишах, періоди отримання допомоги по безробіттю, роботу ув’язнених, роботу за договором ЦПХ та підприємництво, тоді як неоформлена робота і навчання в коледжах після 2004 року не входять до стажу.
Трудовий стаж в Україні рахували до 1 січня 2004 року, а після нього почали рахувати страховий. Якщо не підтвердити свій стаж, то у подальшому можна втратити частину пенсії.
Як підтвердити набутий до 2004 року стаж?
В Україні робочий стаж можна підтвердити за допомогою трудової книжки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Втім, бувають випадки, коли записи в ній зроблено некоректно або трудова книжка втрачена. У таких випадках для підтвердження стажу приймаються:
- довідки з підприємства (правонаступника), архівних установ з обов’язковим посиланням на первинні документи;
- виписки з наказів;
- особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;
- дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;
- трудові договори і угоди;
- інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
У випадку, коли документи про трудову діяльність не збереглись, стаж можливо підтвердити на підставі показань щонайменше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про власну роботу за період щодо якого вони свідчать.
Чим відрізняється трудовий стаж від страхового?
Трудовий стаж – це період офіційної роботи до 1 січня 2004 року, який підтверджується записами в трудовій книжці, тоді як страховий стаж – це будь-який період, за який були сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України, що зараховується після 1 січня 2004 року.
Тобто, трудовий стаж, отриманий до 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового, але після цієї дати стаж можна отримати тільки шляхом сплати внесків.
Що входить і не входить до трудового стажу?
До трудового стажу входять:
- Військова служба (зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ);
- Навчання у вишах (зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами);
- Період отримання допомоги по безробіттю (зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості);
- Робота ув’язнених (зараховують за умови виплати страхових внесків);
- Робота за договором ЦПХ (зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду);
- Підприємництво (зараховують на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків).
Натомість не входять до трудового стажу наступні періоди життя:
- стаж до 2004 року, відомості про який не внесені до трудової книжки – зарахувати такий стаж можна на підставі уточнювальних довідок, актів-звірок або через комісію;
- час, який людина пропрацювала без офіційного оформлення – тобто, не сплачувала внески до ПФУ;
- час навчання в коледжах, технікумах і вищих навчальних закладах після 2004 року.
Як нараховують стаж в Україні?
- Загальний страховий стаж – це період, протягом якого за особу сплачувалися страхові внески, його обчислюють в місяцях. 1 місяць страхового стажу рівний мінімальному страховому внеску, тобто 22% від теперішньої мінімальної зарплати. Станом на тепер це 1 760 гривень.
- Трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1 до 3, тобто один місяць у таких умовах йде як за три місяці загального трудового стажу для пенсії. Мобілізація не є підставою для розірвання трудового договору, і роботодавець повинен записати цей факт у трудову книжку.
- Подвійний стаж також нараховується працівникам, що працюють у шкідливих чи екстремальних умовах, що дозволяє їм раніше виходити на пенсію. Це шахтарі, будівельники, медики, авіатори тощо.