Стаж и индексация: ждать ли изменений после пенсионной реформы

Сейчас Минсоцполитики активно готовит пенсионную реформу, которая призвана обеспечить украинцам единый страховой принцип начисления пенсии. То есть размер пенсии будет напрямую зависеть от объема уплаченных взносов.

Ждать ли изменений со стажем и индексацией

Недавно было объявлено о пенсионной реформе, направленную на введение четкого страхового принципа. Эта реформа не меняет правила выхода на пенсию, а вместо этого имеет целью установить прямую зависимость между размером пенсии и страховыми платежами.

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Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала для 24 Канала, как именно реформа повлияет на начисление, связанные с сверхурочным стажем и индексацией выплат.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Относительно сверхурочного стажа. Для примера, если бы вы имели до 60 лет - 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки - этот принцип расчета сохранится после реформы).

Общий размер пенсии составил бы 7 050 гривен. Эта сумма является 61,2% от средней заработной платы, с которой был уплачен единый социальный взнос за предыдущий год после налогообложения.

Требования к стажу в Украине

В странах Европейского Союза средний чистый коэффициент замещения по всем компонентам пенсии, включая накопительную часть, составляет 66,7% после 40 лет стажа.

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Требования для разного возраста – разные.

Например, чтобы уйти на отдых в 60 лет нужно отработать 31 год, а в 63 года – 21 год. Чтобы уйти на пенсию в 65 лет, надо минимум 15 лет стажа.

Обратите внимание! Требование к страховому стажу для 60 и 63 лет ежегодно будет расти на год до 2028 года. Поэтому, если сейчас, чтобы уйти на пенсию в 60 надо 31 год, то через 4 года надо будет 35 лет.