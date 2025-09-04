Инвесторы ожидают роста криптовалютного рынка. Стоимость биткойна может пойти вверх после снижения ключевой ставки от Федеральной резервной системы США (ФРС).

Что прогнозируют эксперты крипторынка?

Ожидается, что снижение ставки ФРС примет на своем заседании 17 сентября, и это станет позитивным сигналом для рынка криптовалют. Об этом рассказал исполнительный директор компании Crypto.com Крис Маршалек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В похожей ситуации крипторынок оказался в прошлом году.

Тогда ФРС снизила ключевую ставку с 5,5% до 4,5%.

После этого стоимость криптовалют выросла на 57% всего за 4 месяца.

Сейчас эксперты оценивают в 91,8% вероятность того, что ФРС таки смягчит свою монетарную политику во второй половине сентября. Особенно уверенность аналитиков в этом возросла после того, как председатель резервной системы Джером Пауэлл выступил на встрече в Джексон-Хоули.

Как пишет "Минфин", оптимистично к росту рынка криптовалют относится и основатель компании MN Capital Михаэль ван де Поппе.

По его словам, исторически сентябрь для рынка был положительным месяцем.

Главная же коррекция произошла в августе, когда биткоин упал почти на 10%.

Так, возможна более глубокая коррекция, но чем ближе к заседанию ФРС, тем меньше шансов, что коррекция продлится, особенно если биткоин пробьет отметку 112 000 долларов,

– добавил ван де Поппе.

Почему стоимость криптовалют зависит от ключевой ставки? Стоимость криптовалют зависит от ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку она определяет стоимость кредитов и уровень доходности традиционных финансовых инструментов. Когда ФРС повышает ставку, доллар становится более привлекательным для инвесторов, а деньги стоят дороже, что снижает спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.

Наоборот, снижение ставки делает кредиты дешевле и стимулирует инвесторов искать более прибыльные альтернативы, такие как биткоин или другие цифровые активы, что может привести к их подорожанию.

Стоимость криптовалют: что известно?