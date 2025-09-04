Інвестори очікують на зростання криптовалютного ринку. Вартість біткойна може піти вгору після зниження ключової ставки від Федеральної резервної системи США (ФРС).

Що прогнозують експерти крипторинку?

Очікується, що зниження ставки ФРС ухвалить на своєму засіданні 17 вересня, і це стане позитивним сигналом для ринку криптовалют. Про це розповів виконавчий директор компанії Crypto.com Кріс Маршалек, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У схожій ситуації крипторинок опинився минулого року.

Тоді ФРС знизила ключову ставку з 5,5% до 4,5%.

Після цього вартість криптовалют зросла на 57% лише за 4 місяці.

Наразі експерти оцінюють у 91,8% ймовірність того, що ФРС таки пом'якшить свою монетарну політику у другій половині вересня. Особливо упевненість аналітиків у цьому зросла після того, як голова резервної системи Джером Пауелл виступив на зустрічі у Джексон-Хоулі.

Як пише "Мінфін", оптимістично до зростання ринку криптовалют ставиться і засновник компанії MN Capital Міхаель ван де Поппе.

За його словами, історично вересень для ринку був позитивним місяцем.

Головна ж корекція відбулася у серпні, коли біткоїн впав майже на 10%.

Так, можлива глибша корекція, але чим ближче до засідання ФРС, тим менше шансів, що корекція триватиме, особливо якщо біткоїн проб’є позначку 112 000 доларів,

– додав ван де Поппе.

Чому вартість криптовалют залежить від ключової ставки? Вартість криптовалют залежить від ключової ставки Федеральної резервної системи США (ФРС), оскільки вона визначає вартість кредитів і рівень доходності традиційних фінансових інструментів. Коли ФРС підвищує ставку, долар стає привабливішим для інвесторів, а гроші коштують дорожче, що знижує попит на ризикові активи, включно з криптовалютами.

Навпаки, зниження ставки робить кредити дешевшими і стимулює інвесторів шукати прибутковіші альтернативи, такі як біткоїн чи інші цифрові активи, що може спричинити їхнє подорожчання.

Вартість криптовалют: що відомо?